2 дуката 1697 года "Коронация" (Польша, Август II Сильный)

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1697 года "Коронация"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.