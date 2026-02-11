flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

2 дуката 1697 года "Коронация" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес7 гр
  • Диаметр27 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2 дуката
  • Год1697
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворЛейпциг
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:6100 USD
График аукционных продаж 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 29500 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 13 октября 2023
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе MARCINIAK - 13 октября 2023
ПродавецMARCINIAK
Дата13 октября 2023
СохранностьVF
Цена
6963 $
Цена в валюте аукциона 30000 PLN
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе V. GADOURY - 25 марта 2023
ПродавецV. GADOURY
Дата25 марта 2023
СохранностьVF
Цена
5929 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Niemczyk - 20 июня 2020
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Niemczyk - 20 июня 2020
ПродавецNiemczyk
Дата20 июня 2020
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьVF
Цена
******
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе New York Sale - 9 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2019
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе CNG - 7 октября 2015
ПродавецCNG
Дата7 октября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе WCN - 8 июня 2013
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе WCN - 8 июня 2013
ПродавецWCN
Дата8 июня 2013
СохранностьVF
Цена
******
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе UBS - 5 сентября 2007
ПродавецUBS
Дата5 сентября 2007
СохранностьXF
Цена
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 18 июня 2001
ПродавецKünker
Дата18 июня 2001
СохранностьVF
Цена
******
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе UBS - 11 сентября 2000
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2000
СохранностьXF
Цена
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе GGN - 24 октября 1998
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе GGN - 24 октября 1998
ПродавецGGN
Дата24 октября 1998
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1697 года "Коронация"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" составляет 6100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1697 года "Коронация"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 дуката 1697 года "Коронация"?

Для продажи 2 дуката 1697 года "Коронация" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
