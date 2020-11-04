2 дуката 1697 года "Коронация" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес7 гр
- Диаметр27 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал2 дуката
- Год1697
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворЛейпциг
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1992 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 21000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1697 года "Коронация"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" составляет 15000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1697 года "Коронация"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 дуката 1697 года "Коронация"?
