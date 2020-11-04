flag
2 дуката 1697 года "Коронация" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес7 гр
  • Диаметр27 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2 дуката
  • Год1697
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворЛейпциг
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:15000 USD
График аукционных продаж 2 дуката 1697 года "Коронация" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1992 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 21000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

Сохранность
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
17884 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Busso Peus - 5 ноября 2020
ПродавецBusso Peus
Дата5 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
24614 $
Цена в валюте аукциона 21000 EUR
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 20 марта 2020
ПродавецKünker
Дата20 марта 2020
СохранностьXF
Цена
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Meister & Sonntag - 18 ноября 2011
ПродавецMeister & Sonntag
Дата18 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьXF
Цена
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Niemczyk - 23 октября 2010
ПродавецNiemczyk
Дата23 октября 2010
СохранностьVF
Цена
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 21 июня 2005
ПродавецKünker
Дата21 июня 2005
СохранностьXF
Цена
Польша 2 дуката 1697 "Коронация" на аукционе Künker - 12 марта 2004
ПродавецKünker
Дата12 марта 2004
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного 2 дуката 1697 года "Коронация"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" составляет 15000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 дуката 1697 года "Коронация"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 дуката 1697 года "Коронация" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 дуката 1697 года "Коронация"?

Для продажи 2 дуката 1697 года "Коронация" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

