Талер 1697 года "Стрелковая клипа" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1697 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Талер 1697 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес26 гр
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалТалер
  • Год1697
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж Талер 1697 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1697 года "Стрелковая клипа". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3762 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3600 EUR. Торги состоялись 23 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Stary Sklep - 8 ноября 2025
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Stary Sklep - 8 ноября 2025
ПродавецStary Sklep
Дата8 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
1691 $
Цена в валюте аукциона 6200 PLN
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 6 апреля 2025
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 6 апреля 2025
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
1045 $
Цена в валюте аукциона 4050 PLN
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Künker - 23 июня 2023
ПродавецKünker
Дата23 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Künker - 7 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата7 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе WAG - 15 января 2023
ПродавецWAG
Дата15 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Teutoburger - 3 марта 2022
ПродавецTeutoburger
Дата3 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Wójcicki - 2 марта 2022
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Wójcicki - 2 марта 2022
ПродавецWójcicki
Дата2 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Grün - 11 мая 2021
ПродавецGrün
Дата11 мая 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1697 "Стрелковая клипа" на аукционе Gorny & Mosch - 20 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1697 года "Стрелковая клипа"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1697 года "Стрелковая клипа" составляет 1200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1697 года "Стрелковая клипа"?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1697 года "Стрелковая клипа" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1697 года "Стрелковая клипа"?

Для продажи талер 1697 года "Стрелковая клипа" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
