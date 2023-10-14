1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес8,5 гр
- Диаметр30 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал1/4 талера
- Год1719
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 талера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Stary Sklep за 9700 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/4 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 810 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?
Информация о текущей стоимости польской монеты 1/4 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/4 талера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?
Для продажи 1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.