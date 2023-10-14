flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес8,5 гр
  • Диаметр30 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/4 талера
  • Год1719
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:810 USD
График аукционных продаж 1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 талера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Stary Sklep за 9700 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Польша 1/4 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Польша 1/4 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Stary Sklep - 15 октября 2023
Польша 1/4 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Stary Sklep - 15 октября 2023
ПродавецStary Sklep
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
2249 $
Цена в валюте аукциона 9700 PLN
Польша 1/4 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Westfälische - 23 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата23 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1/4 талера 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2009
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2009
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/4 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS составляет 810 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/4 талера 1719 года "Свадебный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/4 талера 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?

Для продажи 1/4 талера 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1719 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом 1/4 талераНумизматические аукционы