3 дуката 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 3 дуката 1719 года IGS "Свадебный" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 3 дуката 1719 года IGS "Свадебный" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес10,5 гр
  • Чистого золота (0,3329 oz) 10,353 гр

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал3 дуката
  • Год1719
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
График аукционных продаж 3 дуката 1719 года IGS "Свадебный" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 дуката 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2005.

Сохранность
Польша 3 дуката 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 21 июня 2005
ПродавецKünker
Дата21 июня 2005
СохранностьXF
Цена
11570 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Польша 3 дуката 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Künker - 12 марта 2004
ПродавецKünker
Дата12 марта 2004
СохранностьXF
Цена
9779 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Польша 3 дуката 1719 IGS "Свадебный" на аукционе Leu - 8 мая 2001
ПродавецLeu
Дата8 мая 2001
СохранностьXF
Цена
******
Где продать монету 3 дуката 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?

Для продажи 3 дуката 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

