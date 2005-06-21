ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
3 дуката 1719 года IGS "Свадебный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес10,5 гр
- Чистого золота (0,3329 oz) 10,353 гр
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал3 дуката
- Год1719
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 дуката 1719 года "Свадебный" со знаком IGS. Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2005.
Сохранность
Где продать монету 3 дуката 1719 года "Свадебный" со знаком IGS?
Для продажи 3 дуката 1719 года IGS "Свадебный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы