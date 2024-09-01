Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Золотые монеты 4 эскудо Карла III - Чили
4 эскудо 1762-1763
Год Знак Описание Продажи Продажи1762 So J 0 01763 So J 0 0
4 эскудо 1763-1764
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1763 So J - 1 111764 So J 372 0 1
4 эскудо 1773-1788
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1773 So DA 170 0 01775 So DA 1,190 0 21776 So DA 1,615 0 01777 So DA 1,615 0 01779 So DA 1,615 0 01780 So DA 1,615 0 01781 So DA 850 0 21782 So DA 901 0 01783 So DA 612 0 11784 So DA 816 0 11785 So DA 816 0 01786 So DA 697 0 11787 So DA 952 0 11788 So DA 1,020 0 12
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск