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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1775 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1775 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1775 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,190

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30538 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1775 So DA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 4 эскудо 1775 So DA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Чили 4 эскудо 1775 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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