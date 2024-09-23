Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1764 года So J (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,399 oz) 12,4104 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 372
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1764 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Cayón Subastas за 18000 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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