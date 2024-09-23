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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1764 года So J (Чили, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,399 oz) 12,4104 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 372

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1764 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Cayón Subastas за 18000 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Чили 4 эскудо 1764 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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