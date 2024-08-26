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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1781 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1781 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1781 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 850

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3140 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 3250 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.

Сохранность
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  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
Чили 4 эскудо 1781 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1780 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 4 эскудо 1781 So DA на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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