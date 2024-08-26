Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1781 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 850
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3140 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 3250 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
Где продать?
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