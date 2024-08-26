Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1763 года So J "Тип 1763-1764" (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,399 oz) 12,4104 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1763 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (3)
- Heritage (1)
- Stack's (5)
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск