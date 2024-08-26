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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1763 года So J "Тип 1763-1764" (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1763 года So J "Тип 1763-1764" - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1763 года So J "Тип 1763-1764" - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,399 oz) 12,4104 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1763 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1929 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - January 5, 2015
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - January 12, 2010
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность AU
Цена
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - April 25, 2008
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - January 15, 2008
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где купить?
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 4 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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