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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1784 года So DA (Чили, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 816

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 70527 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 22 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1784 So DA на аукционе Stack's - June 22, 2021
Чили 4 эскудо 1784 So DA на аукционе Stack's - June 22, 2021
Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Где продать?

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