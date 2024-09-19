Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1784 года So DA (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 816
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 70527 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 22 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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