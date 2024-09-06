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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1788 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1788 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1788 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,020

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1788 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2250 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (4)
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2411 $
Цена в валюте аукциона 2250 EUR
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - January 9, 2017
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 4 эскудо 1788 So DA на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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