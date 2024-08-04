Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1776 года So DA (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,615
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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