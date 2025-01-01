flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Pamiątkowe srebrne 10 rubli Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja

type-coin
10 rubli 1977

Olimpiada - 1980. Moskwa
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1977ЛМД250,414121,423011977ММД250,414121,423032
type-coin
type-coin

10 rubli 1977

Olimpiada 1980. Emblemat
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1977ЛМД250,040121,137057
type-coin
type-coin

10 rubli 1978

Olimpiada - 1980. Rower
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1978ЛМД226,404118,4030371978Bez znaku mennicy--016
type-coin
type-coin

10 rubli 1978

Olimpiada - 1980. Wioślarstwo
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1978ЛМД--001978ММД192,204118,403043
type-coin
type-coin

10 rubli 1978

Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1978ЛМД--001978ММД192,203118,409041
type-coin
type-coin

10 rubli 1978

Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1978ЛМД220,583119,343061978ММД220,583119,343015
type-coin
type-coin

10 rubli 1979

Olimpiada - 1980. Koszykówka
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1979ЛМД220,583119,2430151979Bez znaku mennicy--00
type-coin
type-coin

10 rubli 1979

Olimpiada - 1980. Siatkówka
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1979ЛМД220,583119,2430361979Bez znaku mennicy--00
type-coin
type-coin

10 rubli 1979

Olimpiada - 1980. Judo
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1979ЛМД207,078107,928041979ММД207,078107,928021
type-coin
type-coin

10 rubli 1979

Olimpiada - 1980. Boks
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1979ЛМД207,078107,928040
type-coin
type-coin

10 rubli 1979

Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężaru
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1979ЛМД207,078107,928023
type-coin
type-coin

10 rubli 1980

Olimpiada - 1980. Zapasy
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420021
type-coin
type-coin

10 rubli 1980

Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1980ЛМД126,22095,420028
type-coin
type-coin

10 rubli 1980

Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1980ЛМД126,22095,420030
