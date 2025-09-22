flag
10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC207,078
  • Nakład PROOF107,928

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1979
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (21)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Judo" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 795 z aukcji Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn której łączna cena osiągnęła 90 EUR. Licytacja odbyła się 12 marca 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 32 EUR
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji BAC - 10 grudnia 2024
SprzedawcaBAC
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
28 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2024
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2024
SprzedawcaCOINSNET
Data31 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji BAC - 25 czerwca 2024
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanMS68 NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji BAC - 26 kwietnia 2023
SprzedawcaBAC
Data26 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji BAC - 9 listopada 2022
SprzedawcaBAC
Data9 listopada 2022
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Numismatica Ferrarese - 3 kwietnia 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data3 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 października 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 października 2021
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji COINSNET - 5 września 2021
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji COINSNET - 5 września 2021
SprzedawcaCOINSNET
Data5 września 2021
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Denga1700 - 17 grudnia 2020
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Denga1700 - 17 grudnia 2020
SprzedawcaDenga1700
Data17 grudnia 2020
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Katz - 4 października 2020
SprzedawcaKatz
Data4 października 2020
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Aureo & Calicó - 5 lipca 2017
SprzedawcaAureo & Calicó
Data5 lipca 2017
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1979 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Judo" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Judo" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1979 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Judo" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1979 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Judo"?

Aby sprzedać 10 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

