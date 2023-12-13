flag
10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC192,203
  • Nakład PROOF118,409

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1978
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (41)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 76 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 6500 RUB. Licytacja odbyła się 13 grudnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanMS70 NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanMS68 NGC
Cena
42 $
Cena w walucie aukcji 36 EUR
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 29 EUR
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Stary Sklep - 16 lutego 2025
SprzedawcaStary Sklep
Data16 lutego 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
SprzedawcaStary Sklep
Data16 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji BAC - 10 grudnia 2024
SprzedawcaBAC
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji BAC - 25 czerwca 2024
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data14 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Katz - 11 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data11 lutego 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Katz - 28 stycznia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 stycznia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Rare Coins - 13 grudnia 2023
SprzedawcaRare Coins
Data13 grudnia 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Pesek Auctions - 15 listopada 2023
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 listopada 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" na aukcji Pesek Auctions - 15 listopada 2023
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1978 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1978 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)"?

Aby sprzedać 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Dogoń dziewczynę (Kyz kuu)", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

