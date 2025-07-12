10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Wioślarstwo" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Wioślarstwo" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Wioślarstwo" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Wioślarstwo" z literami ММД? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1978 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Wioślarstwo" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.