flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC126,220
  • Nakład PROOF95,420

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1980
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (28)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1980 "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2729 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 66 EUR. Licytacja odbyła się 30 czerwca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
50 $
Cena w walucie aukcji 48 EUR
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Coins NB - 10 sierpnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data10 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 14 maja 2023
SprzedawcaKatz
Data14 maja 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Numismática Leilões - 18 kwietnia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data18 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 12 lutego 2023
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Numismatica Ferrarese - 3 lipca 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data3 lipca 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 8 czerwca 2022
SprzedawcaKatz
Data8 czerwca 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Numismatica Ferrarese - 20 lutego 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data20 lutego 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" na aukcji Katz - 20 czerwca 2021
SprzedawcaKatz
Data20 czerwca 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1980 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 35 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1980 "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1980 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1980 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny"?

Aby sprzedać 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Przeciąganie liny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1980 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 10 rubliAukcje numizmatyczne