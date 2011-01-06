flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower". Bez znaku mennicy (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: Bez znaku mennicy

Awers monety - 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" Bez znaku mennicy - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" Bez znaku mennicy - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1978
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Średnia cena (PROOF):13000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" Bez znaku mennicy - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower". Bez znaku mennicy. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1489 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 13 000 USD. Licytacja odbyła się 6 stycznia 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 17 sierpnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data17 sierpnia 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 9 lutego 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 lutego 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 25 listopada 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data25 listopada 2021
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 10 czerwca 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data10 czerwca 2021
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 15 października 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data15 października 2020
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 28 maja 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data28 maja 2020
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2019
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 17 października 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data17 października 2019
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 30 maja 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data30 maja 2019
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 10 stycznia 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data10 stycznia 2019
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Russiancoin - 10 stycznia 2018
SprzedawcaRussiancoin
Data10 stycznia 2018
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Teutoburger - 9 września 2017
SprzedawcaTeutoburger
Data9 września 2017
StanMS68 PCGS
Cena
3611 $
Cena w walucie aukcji 3000 EUR
Rosja 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji New York Sale - 6 stycznia 2011
SprzedawcaNew York Sale
Data6 stycznia 2011
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
13000 $
Cena w walucie aukcji 13000 USD

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Olimpiada - 1980. Rower" wynosi 3600 USD dla emisji obiegowej oraz 13000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1978 "Olimpiada - 1980. Rower"?

Aby sprzedać 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1978 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 10 rubliAukcje numizmatyczne