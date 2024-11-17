flag
10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC207,078
  • Nakład PROOF107,928

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1979
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (4)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Judo" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2542 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 33 EUR. Licytacja odbyła się 17 listopada 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
31 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanUNC
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 33 EUR
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanMS68 NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1979 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" wynosi 30 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Judo" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1979 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1979 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo"?

Aby sprzedać 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Judo", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

