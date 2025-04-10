10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Katz Auction
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga33,3 g
- Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
- Średnica39 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC220,583
- Nakład PROOF119,243
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał10 rubli
- Rok1979
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Siatkówka" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 439 z aukcji AURORA której łączna cena osiągnęła 14 500 RUB. Licytacja odbyła się 10 kwietnia 2025.
Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1979 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 50 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Siatkówka" z literami ЛМД?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1979 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1979 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka"?
Aby sprzedać 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.