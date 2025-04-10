flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC220,583
  • Nakład PROOF119,243

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1979
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):50 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (36)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Siatkówka" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 439 z aukcji AURORA której łączna cena osiągnęła 14 500 RUB. Licytacja odbyła się 10 kwietnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
39 $
Cena w walucie aukcji 33 EUR
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 29 EUR
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji AURORA - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data10 kwietnia 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji WCN - 13 marca 2025
SprzedawcaWCN
Data13 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji BAC - 10 grudnia 2024
SprzedawcaBAC
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji BAC - 25 czerwca 2024
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanMS69 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data14 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Aureo & Calicó - 6 lipca 2023
SprzedawcaAureo & Calicó
Data6 lipca 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji BAC - 26 kwietnia 2023
SprzedawcaBAC
Data26 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" na aukcji Numismática Leilões - 18 kwietnia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data18 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1979 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 50 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Siatkówka" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1979 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1979 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka"?

Aby sprzedać 10 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Siatkówka", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1979 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 10 rubliAukcje numizmatyczne