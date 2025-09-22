RosjaOkres:1699-1991 1699-1991
10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Koszykówka". Bez znaku mennicy (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Odmiana: Bez znaku mennicy
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga33,3 g
- Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
- Średnica39 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał10 rubli
- Rok1979
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (2)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1979 "Olimpiada - 1980. Koszykówka"?
Aby sprzedać 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Koszykówka", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
