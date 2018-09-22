flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Империя

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC220,583
  • Nakład PROOF119,343

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1978
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (6)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3251 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 24 EUR. Licytacja odbyła się 22 września 2018.

Stan
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
25 $
Cena w walucie aukcji 100 PLN
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Coins NB - 28 października 2023
SprzedawcaCoins NB
Data28 października 2023
StanPROOF
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Katz - 18 grudnia 2016
SprzedawcaKatz
Data18 grudnia 2016
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1978 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1978 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce"?

Aby sprzedać 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1978 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 10 rubliAukcje numizmatyczne