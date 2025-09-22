flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC126,220
  • Nakład PROOF95,420

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1980
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):65 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1980 "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1633 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 175 EUR. Licytacja odbyła się 10 czerwca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji BAC - 29 lipca 2025
SprzedawcaBAC
Data29 lipca 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Nomisma Aste - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaNomisma Aste
Data1 kwietnia 2024
StanPF66 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanMS69 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Wójcicki - 7 października 2023
SprzedawcaWójcicki
Data7 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanPF66 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Numismática Leilões - 18 kwietnia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data18 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Numisbalt - 2 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 kwietnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 12 lutego 2023
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Katz - 18 kwietnia 2021
SprzedawcaKatz
Data18 kwietnia 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Numisbalt - 4 lutego 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data4 lutego 2021
StanPF65 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" na aukcji Denga1700 - 17 grudnia 2020
SprzedawcaDenga1700
Data17 grudnia 2020
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1980 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 65 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1980 "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1980 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1980 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów"?

Aby sprzedać 10 rubli 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Wyścigi na zaprzęgach reniferów", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
