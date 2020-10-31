flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC250,414
  • Nakład PROOF121,423

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1977
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (32)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Moskwa" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 839 z aukcji BERLINER MÜNZAUKTION której łączna cena osiągnęła 800 EUR. Licytacja odbyła się 31 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Rio de la Plata - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 30 USD
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Aureo & Calicó - 16 października 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 października 2024
StanAU
Cena
50 $
Cena w walucie aukcji 46 EUR
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2024
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2024
SprzedawcaCOINSNET
Data31 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanMS68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Rio de la Plata - 15 grudnia 2023
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Russiancoin - 9 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Coinhouse - 8 października 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data8 października 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Numismatica Ferrarese - 13 listopada 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data13 listopada 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Bertolami - 12 czerwca 2022
SprzedawcaBertolami
Data12 czerwca 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Katz - 8 czerwca 2022
SprzedawcaKatz
Data8 czerwca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Numismatica Ferrarese - 3 kwietnia 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data3 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Katz - 20 marca 2022
SprzedawcaKatz
Data20 marca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" na aukcji Numismatica Ferrarese - 26 grudnia 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data26 grudnia 2021
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Moskwa" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1977 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1977 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa"?

Aby sprzedać 10 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Moskwa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1977 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 10 rubliAukcje numizmatyczne