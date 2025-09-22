10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Siatkówka". Bez znaku mennicy (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1979 "Olimpiada - 1980. Siatkówka"?

Aby sprzedać 10 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Siatkówka", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.