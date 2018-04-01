flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC226,404
  • Nakład PROOF118,403

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1978
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (37)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1608 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 3600 EUR. Licytacja odbyła się 1 kwietnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanMS65 NGC
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji BAC - 10 grudnia 2024
SprzedawcaBAC
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji BAC - 25 czerwca 2024
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Numismática Leilões - 20 marca 2024
SprzedawcaNumismática Leilões
Data20 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Katz - 11 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data11 lutego 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Pesek Auctions - 15 listopada 2023
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji BAC - 14 listopada 2023
SprzedawcaBAC
Data14 listopada 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji BAC - 6 czerwca 2023
SprzedawcaBAC
Data6 czerwca 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Numismática Leilões - 18 kwietnia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data18 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Katz - 12 lutego 2023
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 27 listopada 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data27 listopada 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Rower" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1978 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1978 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower"?

Aby sprzedać 10 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Rower", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
