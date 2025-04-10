flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Империя

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC220,583
  • Nakład PROOF119,343

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1978
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (15)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 435 z aukcji AURORA której łączna cena osiągnęła 14 500 RUB. Licytacja odbyła się 10 kwietnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 29 EUR
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji AURORA - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data10 kwietnia 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
168 $
Cena w walucie aukcji 14500 RUB
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji BAC - 10 grudnia 2024
SprzedawcaBAC
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji BAC - 25 czerwca 2024
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji ibercoin - 21 marca 2024
Sprzedawcaibercoin
Data21 marca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji BAC - 26 kwietnia 2023
SprzedawcaBAC
Data26 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji BAC - 9 listopada 2022
SprzedawcaBAC
Data9 listopada 2022
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanMS68 NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Katz - 8 czerwca 2022
SprzedawcaKatz
Data8 czerwca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 października 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 października 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Aureo & Calicó - 15 września 2021
SprzedawcaAureo & Calicó
Data15 września 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Tauler & Fau - 12 listopada 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data12 listopada 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 120 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1978 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1978 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce"?

Aby sprzedać 10 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki o tyczce", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1978 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 10 rubliAukcje numizmatyczne