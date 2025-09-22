10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Bertolami Fine Arts
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga33,3 g
- Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
- Średnica39 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC250,040
- Nakład PROOF121,137
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał10 rubli
- Rok1977
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1232 z aukcji Soler y Llach S.L. której łączna cena osiągnęła 1100 EUR. Licytacja odbyła się 25 października 2023.
Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 35 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" z literami ЛМД?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1977 z literami ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1977 i znakiem ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat"?
Aby sprzedać 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.