10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 35 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" z literami ЛМД? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1977 z literami ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.