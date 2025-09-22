flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Bertolami Fine Arts

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga33,3 g
  • Czystego srebra (0,9636 oz) 29,97 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC250,040
  • Nakład PROOF121,137

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał10 rubli
  • Rok1977
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (57)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 10 rubli 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1232 z aukcji Soler y Llach S.L. której łączna cena osiągnęła 1100 EUR. Licytacja odbyła się 25 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data20 lipca 2025
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
56 $
Cena w walucie aukcji 48 EUR
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
39 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Rare Coins - 22 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data22 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji BAC - 10 grudnia 2024
SprzedawcaBAC
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Al Sur del Mundo - 8 grudnia 2024
SprzedawcaAl Sur del Mundo
Data8 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Hermes Auctions - 20 sierpnia 2024
SprzedawcaHermes Auctions
Data20 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji BAC - 25 czerwca 2024
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Numismatica Ferrarese - 1 maja 2024
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Numismatica Ferrarese - 1 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data1 maja 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanMS69 NGC
Cena
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
Rosja 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data14 marca 2024
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 10 rubli 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 35 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 rubli 1977 "Olimpiada 1980. Emblemat" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 10 rubli 1977 z literami ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 rubli z datą 1977 i znakiem ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat"?

Aby sprzedać 10 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada 1980. Emblemat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
