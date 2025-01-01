RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Silberne Gedenkmünzen 3 Rubel Sowjetunion - Rußland
3 Rubel 1988Sophienkathedrale
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1988ММД35,000181
3 Rubel 1988Silbermünze von Wladimir
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1988ЛМД35,000174
3 Rubel 1989Moskauer Kreml
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1989ММД40,0001112
3 Rubel 1989Die ersten gesamtrussischen Münzen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1989ЛМД40,000174
3 Rubel 1990Die Flotte Peters des Großen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1990ММД40,000177
3 Rubel 1990Peter-und-Paul-Festung
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1990ЛМД40,000171
3 Rubel 1990Weltgipfel für Kinder in New York
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1990ЛМД20,000147
3 Rubel 1990Die Expedition von J. Cook
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1990ЛМД25,000141
3 Rubel 1991Großes Theater
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1991ЛМД40,000270
3 Rubel 1991Triumphbogen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1991ММД40,0003102
3 Rubel 1991Fort Ross
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1991ЛМД25,000141
3 Rubel 1991Denkmal für Gagarin
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1991ЛМД35,000050
