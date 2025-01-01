flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Silberne Gedenkmünzen 3 Rubel Sowjetunion - Rußland

type-coin
type-coin

3 Rubel 1988

Sophienkathedrale
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1988ММД35,000181
type-coin
type-coin

3 Rubel 1988

Silbermünze von Wladimir
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1988ЛМД35,000174
type-coin
type-coin

3 Rubel 1989

Moskauer Kreml
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1989ММД40,0001112
type-coin
type-coin

3 Rubel 1989

Die ersten gesamtrussischen Münzen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1989ЛМД40,000174
type-coin
type-coin

3 Rubel 1990

Die Flotte Peters des Großen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1990ММД40,000177
type-coin
type-coin

3 Rubel 1990

Peter-und-Paul-Festung
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1990ЛМД40,000171
type-coin
type-coin

3 Rubel 1990

Weltgipfel für Kinder in New York
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1990ЛМД20,000147
type-coin
type-coin

3 Rubel 1990

Die Expedition von J. Cook
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1990ЛМД25,000141
type-coin
type-coin

3 Rubel 1991

Großes Theater
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1991ЛМД40,000270
type-coin
type-coin

3 Rubel 1991

Triumphbogen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1991ММД40,0003102
type-coin
type-coin

3 Rubel 1991

Fort Ross
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1991ЛМД25,000141
type-coin
type-coin

3 Rubel 1991

Denkmal für Gagarin
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1991ЛМД35,000050
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionAlle Russische MünzenRussische Münzen 3 RubelNumismatische Auktionen