3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" (Rußland, Sowjetunion)
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC20,000
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1990
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):110 USD
Auktionspreise (46)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Weltgipfel für Kinder in New York" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 366, welches bei AURORA für 60.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. August 2025.
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
745 $
Preis in Auktionswährung 60000 RUB
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
