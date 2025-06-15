flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: AURORA

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC20,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (46)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Weltgipfel für Kinder in New York" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 366, welches bei AURORA für 60.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. August 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
745 $
Preis in Auktionswährung 60000 RUB
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 41 EUR
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 9. März 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 23. Februar 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum23. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion BAC - 14. Januar 2025
VerkäuferBAC
Datum14. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 29. September 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion BAC - 27. August 2024
VerkäuferBAC
Datum27. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Katz - 10. März 2024
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Katz - 10. März 2024
VerkäuferKatz
Datum10. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion BAC - 20. Februar 2024
VerkäuferBAC
Datum20. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion BAC - 18. Oktober 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Numisbalt - 1. Oktober 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum1. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Katz - 24. September 2023
VerkäuferKatz
Datum24. September 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Katz - 19. Juli 2023
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Katz - 19. Juli 2023
VerkäuferKatz
Datum19. Juli 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Weltgipfel für Kinder in New York" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
