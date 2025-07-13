RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC25,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1990
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):45 USD
Auktionspreise (40)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Die Expedition von J. Cook" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 500, welches bei Rare Coins für 1.950 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.
