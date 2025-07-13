flag
3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC25,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):45 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (40)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Die Expedition von J. Cook" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 500, welches bei Rare Coins für 1.950 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Dezember 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Numisbalt - 1. Oktober 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum1. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Rare Coins - 21. Dezember 2022
VerkäuferRare Coins
Datum21. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 11. Dezember 2022
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Coins NB - 26. November 2022
VerkäuferCoins NB
Datum26. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. November 2022
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Coins NB - 15. Oktober 2022
VerkäuferCoins NB
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungPF69 NGC
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Coins NB - 10. September 2022
VerkäuferCoins NB
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Numisbalt - 21. Mai 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum21. Mai 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion BAC - 11. Mai 2022
VerkäuferBAC
Datum11. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Katz - 29. Dezember 2021
VerkäuferKatz
Datum29. Dezember 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Die Expedition von J. Cook" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
