3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC40,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):100 USD
Auktionspreise (99)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Triumphbogen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1285, welches bei Numismatica Ferrarese für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Dezember 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
652 $
Preis in Auktionswährung 52500 RUB
VerkäuferCOINSTORE
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKlondike Auction
Datum25. Mai 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferMS67
Datum13. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
