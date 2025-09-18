flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Empire

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC40,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):100 USD
Auktionspreise (99)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Triumphbogen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1285, welches bei Numismatica Ferrarese für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Dezember 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Russiancoin - 18. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
652 $
Preis in Auktionswährung 52500 RUB
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Russiancoin - 24. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion COINSTORE - 1. Juni 2025
VerkäuferCOINSTORE
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Klondike Auction - 25. Mai 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum25. Mai 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion WCN - 17. April 2025
VerkäuferWCN
Datum17. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion WCN - 3. April 2025
VerkäuferWCN
Datum3. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion MS67 - 13. März 2025
VerkäuferMS67
Datum13. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Numisbalt - 9. März 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion WCN - 5. September 2024
VerkäuferWCN
Datum5. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Numisbalt - 1. September 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion WCN - 8. August 2024
VerkäuferWCN
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Hermes Auctions - 30. September 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum30. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Rußland 3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Zu versteigern
