3 Rubel 1991 ММД "Triumphbogen" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Triumphbogen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1285, welches bei Numismatica Ferrarese für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Dezember 2021.

