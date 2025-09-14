3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Die ersten gesamtrussischen Münzen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 791, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 2.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.

Erhaltung PROOF (57) UNC (3) Keine Note (13) Erhaltung (slab) PF70 (1) PF69 (1) PF68 (1) PF67 (1) PF66 (1) ULTRA CAMEO (2) Service NGC (2) PCGS (2) ННР (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (2)

Aureo & Calicó (1)

AURORA (1)

BAC (9)

Coinhouse (2)

Coins NB (2)

Coins.ee (1)

Heritage Eur (1)

HERVERA (1)

Höhn (2)

Inasta (3)

Istra Numizmatika (3)

Jesús Vico (1)

Katz (15)

Monedalia.es (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Numisbalt (13)

Numismatica Ranieri (2)

Rare Coins (2)

Rauch (3)

Russiancoin (4)

San Martino (1)

Знак (2)