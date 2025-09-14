flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC40,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (73)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Die ersten gesamtrussischen Münzen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 791, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 2.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Знак - 13. September 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Знак - 13. September 2025
VerkäuferЗнак
Datum13. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
96 $
Preis in Auktionswährung 8000 RUB
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
714 $
Preis in Auktionswährung 57500 RUB
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion BAC - 29. Juli 2025
VerkäuferBAC
Datum29. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion San Martino - 8. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion San Martino - 8. Juni 2025
VerkäuferSan Martino
Datum8. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Знак - 15. März 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Знак - 15. März 2025
VerkäuferЗнак
Datum15. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Numisbalt - 9. März 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Rare Coins - 5. März 2025
VerkäuferRare Coins
Datum5. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Rußland 3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
