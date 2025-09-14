RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1989 ЛМД "Die ersten gesamtrussischen Münzen" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: H.D. Rauch
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC40,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1989
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):110 USD
Auktionspreise (73)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Die ersten gesamtrussischen Münzen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 791, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 2.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
714 $
Preis in Auktionswährung 57500 RUB
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
