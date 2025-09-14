3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4673, welches bei Auction World für 424.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juli 2023.

Erhaltung PROOF (62) UNC (6) Keine Note (12) Erhaltung (slab) PF69 (3) PF66 (1) ULTRA CAMEO (2) Service PCGS (2) NGC (1) ННР (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (2)

Auctiones (1)

Aureo & Calicó (1)

BAC (8)

Cayón (1)

Coinhouse (2)

Coins NB (2)

Coins.ee (2)

Felzmann (1)

HERVERA (3)

Inasta (5)

Istra Numizmatika (2)

Jesús Vico (1)

Katz (21)

La Galerie Numismatique (3)

Möller (1)

Monedalia.es (1)

MUNZE (1)

Numisbalt (12)

Numismatica Ferrarese (2)

Rauch (5)

Russiancoin (1)

VL Nummus (1)

Знак (1)