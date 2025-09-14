RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC35,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1988
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4673, welches bei Auction World für 424.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juli 2023.
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
