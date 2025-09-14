flag
3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Aureo & Calicó

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC35,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1988
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (80)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4673, welches bei Auction World für 424.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juli 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Знак - 14. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Знак - 14. Juni 2025
VerkäuferЗнак
Datum14. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Coins NB - 19. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum19. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
VerkäuferInasta
Datum1. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Katz - 28. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum28. Dezember 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 1. Oktober 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum1. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ММД "Sophienkathedrale" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
