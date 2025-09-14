3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Moskauer Kreml" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 158, welches bei Rare Coins für 430.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2024.

