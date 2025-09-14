RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC40,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1989
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionspreise (111)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Moskauer Kreml" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 158, welches bei Rare Coins für 430.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
