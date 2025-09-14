flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Coins and Medals

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC40,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (111)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Moskauer Kreml" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 158, welches bei Rare Coins für 430.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 13. September 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 13. September 2025
VerkäuferRedSquare
Datum13. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 16. August 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 16. August 2025
VerkäuferRedSquare
Datum16. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion BAC - 29. Juli 2025
VerkäuferBAC
Datum29. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 19. Juli 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 19. Juli 2025
VerkäuferRedSquare
Datum19. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 21. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 21. Juni 2025
VerkäuferRedSquare
Datum21. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion San Martino - 8. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion San Martino - 8. Juni 2025
VerkäuferSan Martino
Datum8. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 26. April 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 26. April 2025
VerkäuferRedSquare
Datum26. April 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion COINSTORE - 30. März 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion COINSTORE - 30. März 2025
VerkäuferCOINSTORE
Datum30. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 29. März 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 29. März 2025
VerkäuferRedSquare
Datum29. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Numisbalt - 9. März 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 1. März 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 1. März 2025
VerkäuferRedSquare
Datum1. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 1. Februar 2025
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion RedSquare - 1. Februar 2025
VerkäuferRedSquare
Datum1. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 3 Rubel 1989 ММД "Moskauer Kreml" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1989Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 3 RubelNumismatische Auktionen