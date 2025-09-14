flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC35,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1988
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Durchschnittspreis (PROOF):40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (73)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1988 "Silbermünze von Wladimir" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 790, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
36 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
62 $
Preis in Auktionswährung 54 EUR
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2024
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Coins NB - 19. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum19. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Inasta - 17. Juni 2024
VerkäuferInasta
Datum17. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Inasta - 8. Februar 2024
VerkäuferInasta
Datum8. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Coins NB - 28. Oktober 2023
VerkäuferCoins NB
Datum28. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numisbalt - 1. Oktober 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum1. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Aureo & Calicó - 6. Juli 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum6. Juli 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Niemczyk - 25. Juni 2023
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Niemczyk - 25. Juni 2023
VerkäuferNiemczyk
Datum25. Juni 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. Mai 2023
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Numismatica Ranieri - 16. April 2023
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum16. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1988Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 3 RubelNumismatische Auktionen