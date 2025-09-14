RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: H.D. Rauch
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC35,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1988
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Durchschnittspreis (PROOF):40 USD
Auktionspreise (73)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1988 "Silbermünze von Wladimir" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 790, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte