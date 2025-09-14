3 Rubel 1988 ЛМД "Silbermünze von Wladimir" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1988 "Silbermünze von Wladimir" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 790, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.

