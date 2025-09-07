flag
3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC35,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (50)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Denkmal für Gagarin" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 90035, welches bei Heritage Auctions für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Februar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
54 $
Preis in Auktionswährung 46 EUR
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 30. März 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum30. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Dezember 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Coins.ee - 6. Oktober 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 29. September 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 1. September 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPF30
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
