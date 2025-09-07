RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC35,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionspreise (50)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Denkmal für Gagarin" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 90035, welches bei Heritage Auctions für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Februar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferCoins.ee
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
