3 Rubel 1991 ЛМД "Denkmal für Gagarin" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Denkmal für Gagarin" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 90035, welches bei Heritage Auctions für 550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Februar 2022.

