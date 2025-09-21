3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Die Flotte Peters des Großen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 90039, welches bei Heritage Auctions für 650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Februar 2022.

Erhaltung PROOF (60) UNC (5) Keine Note (11) Erhaltung (slab) PF69 (1) PF68 (1) PF67 (3) PF66 (3) ULTRA CAMEO (5) Service PCGS (4) NGC (3) ННР (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

BAC (5)

Coinhouse (1)

Coins NB (3)

Coins.ee (1)

COINSTORE (1)

Frühwald (1)

Goldberg (1)

Höhn (1)

Inasta (1)

Istra Numizmatika (2)

Jesús Vico (1)

Katz (31)

Numisbalt (10)

Numismatica Ferrarese (2)

Numismática Leilões (1)

Numismatica Ranieri (2)

Rare Coins (1)

Rauch (2)

Russiancoin (7)

Rzeszowski DA (1)