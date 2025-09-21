RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC40,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1990
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):50 USD
Auktionspreise (76)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Die Flotte Peters des Großen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 90039, welches bei Heritage Auctions für 650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Februar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
68 $
Preis in Auktionswährung 58 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum6. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
