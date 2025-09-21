flag
3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Auktionen Frühwald

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC40,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Die Flotte Peters des Großen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 90039, welches bei Heritage Auctions für 650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Februar 2022.

Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Russiancoin - 18. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
68 $
Preis in Auktionswährung 58 EUR
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
54 $
Preis in Auktionswährung 46 EUR
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Russiancoin - 24. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 6. Juli 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum6. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion COINSTORE - 30. März 2025
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion COINSTORE - 30. März 2025
VerkäuferCOINSTORE
Datum30. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 3 Rubel 1990 ММД "Die Flotte Peters des Großen" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
