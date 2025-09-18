RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Auktionen Frühwald
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC40,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1990
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionspreise (70)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Peter-und-Paul-Festung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei H.D. Rauch für 310 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. September 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
66 $
Preis in Auktionswährung 56 EUR
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte