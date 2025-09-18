3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Peter-und-Paul-Festung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei H.D. Rauch für 310 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. September 2016.

