3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Auktionen Frühwald

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC40,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (70)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1990 "Peter-und-Paul-Festung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei H.D. Rauch für 310 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. September 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Russiancoin - 18. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
66 $
Preis in Auktionswährung 56 EUR
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Russiancoin - 24. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
44 $
Preis in Auktionswährung 38 EUR
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Rare Coins - 20. April 2025
VerkäuferRare Coins
Datum20. April 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion WCN - 3. April 2025
VerkäuferWCN
Datum3. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Знак - 15. März 2025
VerkäuferЗнак
Datum15. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion WCN - 6. März 2025
VerkäuferWCN
Datum6. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion WCN - 6. März 2025
VerkäuferWCN
Datum6. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Rare Coins - 5. März 2025
VerkäuferRare Coins
Datum5. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion WCN - 20. Februar 2025
VerkäuferWCN
Datum20. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Stary Sklep - 16. Februar 2025
VerkäuferStary Sklep
Datum16. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion WCN - 6. Februar 2025
VerkäuferWCN
Datum6. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion WCN - 23. Januar 2025
VerkäuferWCN
Datum23. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 3 Rubel 1990 ЛМД "Peter-und-Paul-Festung" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
