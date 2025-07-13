3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Großes Theater" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei H.D. Rauch für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. September 2016.

