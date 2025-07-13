flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC40,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):50 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (68)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Großes Theater" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei H.D. Rauch für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. September 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
48 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion COINSTORE - 1. Juni 2025
VerkäuferCOINSTORE
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Klondike Auction - 25. Mai 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum25. Mai 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 1. September 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion ibercoin - 21. März 2024
Verkäuferibercoin
Datum21. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 19. November 2023
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum19. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Coins NB - 28. Oktober 2023
VerkäuferCoins NB
Datum28. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Hermes Auctions - 30. September 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum30. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
