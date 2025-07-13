RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1991 ЛМД "Großes Theater" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht34,56 g
- Reines Silber (1 oz) 31,104 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC40,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Großes Theater" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei H.D. Rauch für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. September 2016.
Service
