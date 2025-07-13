flag
3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: The Coinhouse Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht34,56 g
  • Reines Silber (1 oz) 31,104 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC25,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Durchschnittspreis (PROOF):45 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (40)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Fort Ross" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 960, welches bei Auktionshaus Felzmann für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. März 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 36 EUR
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion WCN - 28. November 2024
VerkäuferWCN
Datum28. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 29. September 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 1. September 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Coins NB - 28. Oktober 2023
VerkäuferCoins NB
Datum28. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Karamitsos - 19. März 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum19. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Coins.ee - 12. Februar 2023
VerkäuferCoins.ee
Datum12. Februar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Rare Coins - 21. Dezember 2022
VerkäuferRare Coins
Datum21. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Coins.ee - 27. September 2022
VerkäuferCoins.ee
Datum27. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Katz - 25. September 2022
VerkäuferKatz
Datum25. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Rußland 3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
