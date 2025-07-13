3 Rubel 1991 ЛМД "Fort Ross" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "Fort Ross" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 960, welches bei Auktionshaus Felzmann für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. März 2015.

Erhaltung PROOF (25) UNC (2) AU (1) Keine Note (12) Erhaltung (slab) PF69 (1) PF67 (1) ULTRA CAMEO (1) Service NGC (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

BAC (5)

Coinhouse (2)

Coins NB (2)

Coins.ee (3)

Höhn (1)

Jesús Vico (1)

Karamitsos (1)

Katz (10)

Numisbalt (10)

Numismatica Ferrarese (1)

Rare Coins (1)

Russiancoin (1)

WCN (2)