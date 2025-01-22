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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1908 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1908
Средняя цена 550 $
Продажи
1 135
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1908
Средняя цена 280 $
Продажи
1 95

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1908
Средняя цена 100 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1908
Средняя цена 140 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Фартинг 1908
Средняя цена 2 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1908
Средняя цена 330 $
Продажи
1 86
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1908
Средняя цена 200 $
Продажи
1 44
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1908
Средняя цена 50 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
6 пенсов 1908
Средняя цена 20 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1908
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1908
Средняя цена 15 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2 пенса 1908
Средняя цена 70 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1908
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
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