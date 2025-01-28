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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1908 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 1/2 пенни 1908 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,620,999

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1908
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1908 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 56254 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 24 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе Heritage - September 21, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1908 на аукционе Heritage - September 21, 2017
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 104 USD

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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