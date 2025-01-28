Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,620,999
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1908
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1908 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 56254 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 24 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Где продать?
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