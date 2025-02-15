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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Медные монеты 1/2 пенни Эдуарда VII - Великобритания

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1/2 пенни 1902-1910

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1902 13,673,000 2 851903 11,451,000 0 321904 8,131,000 0 91905 10,125,000 0 221906 11,101,000 0 161907 16,849,000 0 221908 16,620,999 0 141909 8,279,000 0 221910 10,770,000 0 19
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