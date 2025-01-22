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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1906 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1906 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 1/2 пенни 1906 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,101,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1906
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1906 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 26293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 79 USD. Торги состоялись 12 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 51 USD
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 79 USD
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1906 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Где продать?

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