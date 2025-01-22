Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1906 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,101,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1906
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1906 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 26293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 79 USD. Торги состоялись 12 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 51 USD
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 79 USD
Где продать?
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