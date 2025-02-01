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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1906 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1906
Средняя цена 630 $
Продажи
0 157
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1906
Средняя цена 260 $
Продажи
0 92

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1906
Средняя цена 120 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1906
Средняя цена 50 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Фартинг 1906
Средняя цена 1 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1906
Средняя цена 190 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1906
Средняя цена 110 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1906
Средняя цена 55 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
6 пенсов 1906
Средняя цена 55 $
Продажи
1 62
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1906
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1906
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пенса 1906
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1906
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7
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