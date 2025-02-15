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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1906 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 3 пенса 1906 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 3 пенса 1906 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0416 oz) 1,295 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,174,000
  • Тираж PROOF 8,800

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1906
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1906 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 310 GBP. Торги состоялись 20 марта 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (1)
  • London Coins (1)
  • Pesek Auctions (1)
Великобритания 3 пенса 1906 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1906 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1906 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 3 пенса 1906 на аукционе Davissons Ltd. - September 20, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD

Где продать?

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