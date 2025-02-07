Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1906 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 19,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1906
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1906 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 80 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Где продать?
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