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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1906 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1906 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1906 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 19,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1906
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1906 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 80 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coinhouse (1)
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  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1906 на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 26, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Великобритания Пенни 1906 на аукционе Aureo & Calicó - November 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания Пенни 1906 на аукционе Aureo & Calicó - April 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 апреля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания Пенни 1906 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания Пенни 1906 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Пенни 1906 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания Пенни 1906 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1906 на аукционе Stack's - February 3, 2014
Великобритания Пенни 1906 на аукционе Stack's - February 3, 2014
Продавец Stack's
Дата 3 февраля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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