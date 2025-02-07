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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1906 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1906 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1906 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000
  • Тираж PROOF 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1906
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1906 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 17168 проданному на аукционе Heritage Auctions за 51 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1906 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1906 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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